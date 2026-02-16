﻿
Війна

СБУ нейтралізувала агентку фсб, яка готувала нові удари по енергосистемі України

Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари рашистів по енергетичній інфраструктурі портового міста, повідомляє СБУ.

Головним завданням фігурантки було знайти і передати координати невеликих трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр. 

Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків». 

За обіцянку «швидких підробітків» агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів. 

Вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів. 

Зібрану інформацію фігурантка через месенджер передавала куратору від фсб. Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, «звітувала» про етапи відновлювальних робіт на об’єктах. 

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли, повернувшись після розвідвилазки, вона саме готувала «доповідь» для куратора з рф. 

Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з фсб. 

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

