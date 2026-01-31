﻿
Столиця

У Києві запровадили екстрені відключення світла, зупинилося метро, є перебої з водою

У Києві та області зранку 31 січня застосували екстрені відключення електроенергії. У столиці тимчасово зупинили роботу метро, у частині районів зафіксували перебої з водопостачанням.

Про припинення руху підземки повідомили в Київській міській держадміністрації. Про проблеми з водою та напругою також передавали кореспонденти Суспільного. Згодом у ДТЕК заявили, що екстрені відключення в місті та області запровадили за командою Укренерго.

Станом на 12:08 у Київводоканалі повідомили, що через аварійну ситуацію в енергосистемі та тимчасову зупинку насосного обладнання знижено тиск води на лівому березі столиці, а також у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах правобережжя. На підприємстві зазначили, що енергетики разом із фахівцями водоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства і повернути стабільне водопостачання.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що підземні станції метро можуть використовуватися як укриття та працюють на резервному живленні. Рух поїздів і роботу ескалаторів зупинили через втрату напруги від зовнішніх джерел живлення. Про відновлення перевезень у КМДА пообіцяли повідомити окремо.

Про затримки також повідомила міська електричка Kyiv City Express. Через відсутність напруги в контактній мережі було змінено рух рейсів А10 Дарниця Вокзальна Святошин, А11 Дарниця Вокзальна Святошин зі станції Борщагівка та Б11 Святошин Вокзальна Дарниця зі станції Борщагівка. Згодом у компанії заявили, що напругу подали, поїзди намагаються наздогнати графік, однак можливі затримки орієнтовно на 20–30 хвилин.

Раніше, з 0:00 29 січня, у Києві діяли тимчасові графіки відключення електроенергії замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. У ДТЕК наголошували, що енергетична ситуація залишається складною, а через очікуване похолодання в разі погіршення стану можливе повторне запровадження екстрених вимкнень.

Із 14 січня за дорученням президента Володимира Зеленського на тлі російських ударів та ускладнення погодних умов в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

 Автор: Богдан Моримух

