Угорський прем’єр Віктор Орбан висловив незгоду з планами ЄС прийняти Україну до 2027 року, що, за його словами, має відкрити Києву доступ до наступного семирічного бюджету ЄС. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам було представлено документ із планами Брюсселя щодо членства України в Євросоюзі у 2027 році. Він зазначив, що це означає перенаправлення частини коштів нового бюджету від центральноєвропейських країн до України.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році, щоб надати їй доступ до бюджету, який стартує у 2028-му. Це забере ресурси у нас, центральноєвропейців", – сказав прем’єр.

Орбан також підкреслив, що Україна "не здатна захистити Європу від Росії" і "не зміцнить Європу", а навпаки "може втягнути нас у війну". За його словами, кошти, які ЄС виділяє Україні, слід використовувати для розвитку армій та оборонного обладнання європейських держав.

– Наша лінія оборони від Росії — не українсько-російський кордон, а там, де закінчується кордон НАТО, – додав він. Орбан також запропонував тримати Україну між двома блоками з міркувань безпеки.

Експерти наголошують, що ці заяви варто розглядати на тлі майбутніх виборів в Угорщині, де питання України стане одним із ключових. Націоналістична партія Орбана "Фідес" наразі відстає від опозиційної партії "Тіса".

Згідно з останнім опитуванням Zavecz Research, опублікованим на сайті Telex, серед виборців, які визначилися з голосуванням, партія Tisza має 49% підтримки (у листопаді було 47%), тоді як Fidesz – 39% (було 38%). Ультраправу партію Mi Hazank підтримують 5% виборців.