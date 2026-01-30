Обіцяні США кошти на газ і відновлення енергетики України застрягли через бюрократію, - ЗМІ

Україна досі не отримала близько 250 мільйонів доларів енергетичної допомоги, яку раніше пообіцяли Сполучені Штати. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у США та Україні.

Йдеться про кошти, призначені для підтримки імпорту зрідженого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Ще за адміністрації Джо Байдена Агентство США з міжнародного розвитку повідомляло Конгрес про намір спрямувати принаймні частину цієї суми на допомогу Україні.

Після фактичного згортання діяльності USAID із приходом до влади Дональда Трампа частина фінансування опинилася в бюрократичній невизначеності. За словами співрозмовників агентства, між відомствами тривають дискусії щодо того, хто саме має розпоряджатися цими грошима. Зокрема, лунали пропозиції, щоб кошти виділив Державний департамент США, який тепер контролює залишки функцій USAID, або ж щоб до процесу залучили Корпорацію розвитку фінансів.

Reuters зазначає, що затримка, ймовірно, пов’язана з бюрократичною плутаниною та внутрішніми суперечками, а не з наміром чинити політичний тиск на Київ. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що на Капітолійському пагорбі знають про заморожені кошти та намагаються з’ясувати деталі ситуації. Українська сторона також поінформована, однак, за даними джерел, побоюється, що публічне загострення теми може спричинити дипломатичні ускладнення.

У Корпорації розвитку фінансів заявили, що працюють разом із партнерами для підтримки відновлення України та зміцнення спільної економічної безпеки. Водночас представник Офісу управління та бюджету Білого дому розкритикував попередні програми енергетичної допомоги, заявивши про зловживання в минулому. За його словами, звіт генерального інспектора USAID нібито вказував на втрати енергоресурсів на мільйони доларів через неналежний нагляд, корупцію та крадіжки.