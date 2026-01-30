Верховний суд скасував передачу Мархалівського лісу під військове меморіальне кладовище

Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року, яким Мархалівський ліс передали у користування державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Таким чином суд залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду.

У постанові від 29 січня Верховний суд відхилив касаційні скарги НВМК і КОВА та поновив дію рішення суду першої інстанції. Документ набрав законної сили з моменту ухвалення і є остаточним.

Суд зазначив, що Земельний кодекс передбачає спрощену процедуру передачі державних і комунальних земель для розміщення НВМК, однак прямо забороняє зміну цільового призначення ділянок, що належать до земель природно-заповідного фонду. Ця норма узгоджується й з міжнародними зобов’язаннями України у сфері охорони довкілля.

У рішенні наголошується, що попри суспільну важливість створення військового меморіального кладовища для вшанування загиблих захисників, така мета не може реалізовуватися з порушенням міжнародних договорів та національного природоохоронного законодавства. Верховний суд дійшов висновку, що КОВА не мала правових підстав змінювати цільове призначення ділянки площею 258,7 га та передавати її НВМК, а тому пункти 2–5 розпорядження №275 підлягають скасуванню.

Позов у справі подала громадська організація "Мархалівка. Підтримка". НВМК брало участь у процесі як третя особа.

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій уже задовольнили позов, визнавши протиправними положення розпорядження КОВА про вилучення та передачу землі зі зміною її призначення.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив у соцмережах, що це рішення фактично забороняє будівництво кладовища в Мархалівському лісі, та розкритикував позицію Міністерства у справах ветеранів, яке підтримувало реалізацію проєкту саме на цій території.

Проєкт створення Національного військового меморіального кладовища Кабмін схвалив у 2022 році. Уряд планував реалізувати його поблизу Києва до 2025 року, а перші поховання раніше анонсували на 2024 рік. Водночас екологи та громадські організації заявляли про екологічні ризики, зокрема високий рівень ґрунтових вод на обраній ділянці, що, за їхніми словами, суперечить санітарним нормам для поховань.

Крім того, у вересні 2024 року Київський окружний адмінсуд визнав нечинною урядову постанову, яка стала підставою для вирубування лісу під облаштування кладовища, і це рішення згодом підтвердив апеляційний суд.