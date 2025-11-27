У Бородянці встановили перше підземне модульне укриття

У центрі Бородянки Державне агентство відновлення встановило модульне підземне укриття.

Модульні укриття вважають швидкими та сучасними рішеннями, які дозволяють оперативно забезпечувати громади захисними спорудами.

«Модульні укриття проходять випробування військовими, що підтверджує їхню надійність у реальних умовах. Проєкт насамперед розширять на прифронтові території, де загроза обстрілів є вищою, а час підльоту російських ракет — коротким», — пишуть у КОВА.

Нове модульне укриття розташоване в центрі Бородянки — у зоні найбільшої активности громади. Поруч розміщені адміністративні, соціальні та житлові об’єкти.

В укритті може знаходитись 48 осіб. Воно повністю відповідає принципам інклюзивности: споруда обладнана пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.

«Монтаж укриття тривав менш як місяць: підготовчі роботи стартували 21 серпня 2025 року, а 10 вересня об’єкт був повністю готовий. Вартість споруди становить 5,5 млн грн. Укриття встановлене під землею, має основний та аварійний виходи й оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією», — розповіли подробиці у КОВА.

Планується встановити ще 5 таких споруд в Бородянці, в інших частинах селища.

Конструкція включає кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол.

Передбачена й система автономного енергоживлення на базі залізо-фосфатних акумуляторів та генератора.

Внутрішнє обладнання включає оздоблення, місця для сидіння, вентиляцію та матеріали герметизації. Укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.