Опубліковано Індекс сприйняття корупції за 2025 рік, Україна посіла 104-те місце

Transparency International 10 лютого опублікувала Індекс сприйняття корупції за 2025 рік. Україна посіла 104-те місце, набравши 36 балів зі 100. Таку ж позицію у рейтингу мають Аргентина та Беліз.

До першої трійки країн із найнижчим рівнем сприйняття корупції увійшли Данія (89 балів), Фінляндія (88) та Сінгапур (87). Наприкінці списку опинилися Венесуела (10), Сомалі (9) і Південний Судан (9).

Порівняно з 2024 роком Україна покращила показники на один бал і одну позицію. У 2024-му держава втратила один пункт, тому нині фактично повернулася на рівень 2023 року.

У регіональному звіті для Східної Європи та Центральної Азії організація назвала Україну прикладом того, що за умов збереження громадянського простору та незалежності інституцій можливі антикорупційні зміни. У Transparency International відзначили роль громадських організацій, журналістів і незалежних антикорупційних органів у просуванні реформ та збільшенні кількості розслідувань і обвинувальних вироків. Водночас у звіті наголошується на потребі подальших кроків для захисту оборонних і відбудовчих коштів від нецільового використання.

Про росію у звіті зазначено, що авторитарна модель управління там супроводжується придушенням незалежних голосів, обмеженням громадянської активності та поширенням корупційних практик у регіоні.