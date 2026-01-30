315 апаратів Easy Pulse для реанімації поранених: допомога фронту від фонду «Надія», Валерія Дубіля та Олексія Омельяненка

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль та партнер фонду Олексій Омельяненко доставили на найгарячіші напрямки фронту 315 швейцарських апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse. Обладнання вже використовується на стабілізаційних пунктах і в польових реанімаціях, де щодня йде боротьба за життя поранених.

«Ручний масаж серця може тривати 20–40 хвилин — це фізично виснажує медика і з часом знижує ефективність реанімації. Easy Pulse бере цю роботу на себе — підтримує роботу серця на стабпунктах і в польових реанімаціях, звільняючи руки медиків для інших невідкладних дій або порятунку інших бійців», — розповідає начмед однієї з бригад морської піхоти Турок на Покровському напрямку.

За словами Валерія Дубіля, системне посилення фронтової медицини є одним із ключових напрямів роботи фонду: «На передовій немає права на помилку й немає часу на втому. Саме тому ми зосереджуємося на обладнанні, яке реально рятує життя тут і зараз. Easy Pulse — це технологія, що дає медикам шанс виграти найцінніше — час».

Реалізація благодійної ініціативи — апарати Easy Pulse для фронту — стала можливою завдяки підтримці «Епіцентру» та родини Герег.

Портативні реанімаційні пристрої Easy Pulse від швейцарського виробника Schiller AG, призначені для ефективного проведення серцево-легеневої реанімації в польових умовах. Сервісне обслуговування обладнання в Україні забезпечує компанія «Медичні індивідуально оптимальні технології».

Загалом за час повномасштабного вторгнення фонд «Надія» здійснив 375 місій на передову — передали РЕБи, зарядні станції, старлінки, автівки, реанімаційне та інше медичне обладнання до підрозділів Сил оборони на Харківському, Донецькому, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Миколаївському та Чернігівському напрямках. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Вчасний порятунок людських життів на передовій — наш безумовний пріоритет. Ми системно забезпечуємо фронт обладнанням, яке реально рятує життя», — резюмував Олексій Омельяненко.