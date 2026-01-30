Зеленський публічно запросив Путіна приїхати у Київ

Президент Володимир Зеленський відреагував на запрошення Кремля приїхати на переговори з Путіним до Москви.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", - сказав він.



Зеленський зазначив, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, про зустріч, яка може стати результативною, обговорити наявні питання і вирішити їх, повідомляє "Українська правда".



"Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається", - сказав він.



Зеленський наголосив, що український стороні будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить.



"Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні. Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", - сказав він.

Фото: Укрправда.