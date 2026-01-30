Окупанти захопили село на Дніпропетровщині та просунулись на Сумщині

Російські окупаційні війська захопили село Злагода у Дніпропетровській області та просунулися поблизу прикордонного села Грабовське у Сумській області, повідомляє аналітичний проєкт DeepState. «Ворог окупував Злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки (Дніпропетровська область)», — зазначають аналітики.

Село Злагода до 2024 року носило назву Першотравневе. Воно розташоване неподалік від стратегічних комунікацій та транспортних маршрутів, що може мати значення для контрольованих Росією районів.

На Сумщині ворог здійснив просування поблизу прикордонних сіл, що, за даними спостерігачів, може свідчити про підготовку до подальших наступальних дій.

Місцеві жителі повідомляють про збільшену активність ворога та пересування техніки, однак підтверджені деталі залишаються обмеженими через бойові дії та інформаційний вакуум у регіоні. Аналітики наголошують, що ситуація залишається нестабільною.

