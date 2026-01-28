РФ змінює формат атак на Покровському напрямку - ЗСУ

На Покровському напрямку російські війська продовжують спроби прориву української оборони, використовуючи тактику так званого «просочування» малими групами. Противник регулярно задіює невеликі штурмові групи, які уникають лобових зіткнень з підрозділами Сил оборони. Основна мета таких дій — приховане проникнення через бойові порядки українських військ із подальшим накопиченням у тилу, повідомив начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» Микола Гриценко з позивним «Одеса».

Надалі ці групи намагаються завдавати ударів по позиціях вогневої підтримки, а також по підрозділах безпілотних систем, що відіграють ключову роль в обороні українських сил. «Постійно ворог намагається просунутися через наші бойові порядки, проходити через наші рубежі і рухатись в глибину. Тактику просочування він не змінює», — наголосив Гриценко.

Водночас військовий зазначив, що попри збереження інтенсивного тиску на цьому напрямку, під час штурмових дій російські війська останнім часом залучають менше бронетехніки, роблячи ставку саме на піхотні підрозділи.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони відновили втрачену позицію на Лиманському напрямку.