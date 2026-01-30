﻿
Суспiльство

Погода 30 січня: подекуди сніг, дощ та ожеледь

Погода 30 січня: подекуди сніг, дощ та ожеледь

Сьогодні протягом дня утримається хмарна погода. У північно-західних та більшості північних областей місцями невеликий сніг та зниження температури протягом доби до 7-12° морозу. На півдні та південному сході країни - дощ (на Одещині та Миколаївщині місцями значний). Температура повітря 1-6° тепла.

На решті території - мокрий сніг та дощ, в центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу, повідомили синоптики. Температура повітря 0-5° морозу, на Закарпатті - від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця; вночі та вранці у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман.

Вітер - північно-східний (на сході та південному сході країни південно-східний), 7-12 м/с, на північному сході місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області – хмарно, подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці протягом доби до 9-11° морозу, на Київщині - до 7-12° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

морозснігпогода в Україніпогода 30 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Супермаркети Деснянського району Києва переходять на цілодобовий режим
Столиця 29.01.2026 15:56:41
Супермаркети Деснянського району Києва переходять на цілодобовий режим
Читати
Роман про війну в Україні став книжкою року в Польщі
Культура 29.01.2026 15:42:10
Роман про війну в Україні став книжкою року в Польщі
Читати
Відбувся масштабний обмін: в Україну повернули тіла 1000 оборонців
Війна 29.01.2026 15:15:14
Відбувся масштабний обмін: в Україну повернули тіла 1000 оборонців
Читати

Популярнi статтi