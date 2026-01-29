Переговори України, США та РФ з приводу угоди про завершення війни очікується приблизно через тиждень, – Віткофф

Продовження тристоронніх переговорів української, американської та російської делегацій з приводу угоди про завершення війни в Україні очікується приблизно через тиждень.

Про це повідомив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на засіданні у Білому домі.

Американський посадовець заявив про перший за чотири роки війни прогрес, пославшись на українську сторону.

"Українці фактично заявили, що за останній час — з моменту Женевської конференції — ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом і та Деном Дрісколлом зустрілися п'ять російських генералів. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хороших речей", — заявив Стів Віткофф.