﻿
Свiт

Король Чарльз ІІІ звернувся до Кейт Міддлтон з особливим дорученням

Король Чарльз ІІІ звернувся до Кейт Міддлтон з особливим дорученням

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка нещодавно налякала охорону під час візиту до Шотландії, має важливе доручення від короля Чарльза. Кейт має посприяти примиренню принца Гаррі та Меган Маркл із королівською родиною. 

Інсайдер розповів Cosmopolitan, що Чарльз III самотужки не впорається із цим завданням.

Як відомо, принц Вільям категорично налаштований проти брата. Чарльз переконаний, що Кетрін може переламати цю ситуацію своєю жіночою мудрістю.

"Кейт у буквальному сенсі - його єдина надія зараз, і він чітко дав їй зрозуміти, що розраховує на неї", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник журналу наголосив, що Чарльз хоче, аби влітку, коли принц Гаррі та Меган приїдуть до Британії, цей візит закінчився стабільним миром.

"І не лише всередині родини, публіка спостерігатиме дуже пильно, треба подумати про враження. Дати цій огидній сімейній сварці продовжувати розвиватися - і монархія жахливо виглядає, та Чарльз каже, що Кейт розуміє це краще за будь-кого і вміє поставити свої особисті почуття на другий план, коли обов'язок кличе", - заявив інсайдер.

77-річний Чарльз з висоти прожитих літ чудово розуміє, наскільки поверховими та недолугими є чвари на тлі глобальних проблем та справді важливих питань.

"Він усвідомлює, що Гаррі та Меган зробили багато хибних кроків, але він бажає їх пробачити", - резюмувало джерело.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Кейт МиддлтонВелика Британіякоролівська родинакороль Чарльз III
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Відбувся масштабний обмін: в Україну повернули тіла 1000 оборонців
Війна 29.01.2026 15:15:14
Відбувся масштабний обмін: в Україну повернули тіла 1000 оборонців
Читати
Київ на аварійному режимі: чи буде тепло у квартирах до березня
Столиця 29.01.2026 14:52:08
Київ на аварійному режимі: чи буде тепло у квартирах до березня
Читати
У Кремлі прокоментували чутки про «енергетичне перемир’я» з Україною
Війна 29.01.2026 14:29:13
У Кремлі прокоментували чутки про «енергетичне перемир’я» з Україною
Читати

Популярнi статтi