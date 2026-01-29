Король Чарльз ІІІ звернувся до Кейт Міддлтон з особливим дорученням

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка нещодавно налякала охорону під час візиту до Шотландії, має важливе доручення від короля Чарльза. Кейт має посприяти примиренню принца Гаррі та Меган Маркл із королівською родиною.

Інсайдер розповів Cosmopolitan, що Чарльз III самотужки не впорається із цим завданням.

Як відомо, принц Вільям категорично налаштований проти брата. Чарльз переконаний, що Кетрін може переламати цю ситуацію своєю жіночою мудрістю.

"Кейт у буквальному сенсі - його єдина надія зараз, і він чітко дав їй зрозуміти, що розраховує на неї", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник журналу наголосив, що Чарльз хоче, аби влітку, коли принц Гаррі та Меган приїдуть до Британії, цей візит закінчився стабільним миром.

"І не лише всередині родини, публіка спостерігатиме дуже пильно, треба подумати про враження. Дати цій огидній сімейній сварці продовжувати розвиватися - і монархія жахливо виглядає, та Чарльз каже, що Кейт розуміє це краще за будь-кого і вміє поставити свої особисті почуття на другий план, коли обов'язок кличе", - заявив інсайдер.

77-річний Чарльз з висоти прожитих літ чудово розуміє, наскільки поверховими та недолугими є чвари на тлі глобальних проблем та справді важливих питань.

"Він усвідомлює, що Гаррі та Меган зробили багато хибних кроків, але він бажає їх пробачити", - резюмувало джерело.