До Києва надійшли генератори від польської Агенції стратегічних резервів

Агенція стратегічних резервів уряду Польщі (RARS) доставила до України першу партію генераторів у межах допомоги з подолання наслідків російських обстрілів. Про це повідомило посольство Республіки Польща у Києві.

Згідно з інформацією диппредставництва, обладнання вже прибуло до столиці. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич офіційно передав генератори віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі та голові Київської обласної військової адміністрації Миколі Калашнику.

Раніше Лукасевич повідомляв, що до Києва мають надійти 400 генераторів різних типів із польських державних резервів. Постачання відбувається на тлі потреби в енергетичному обладнанні через пошкодження інфраструктури внаслідок атак РФ.

Крім урядової допомоги, у Польщі триває загальнонаціональний збір коштів у межах акції «Тепло з Польщі для Києва», яку організував фонд Stand with Ukraine. У межах ініціативи вже зібрано понад 5 мільйонів злотих, що перевищує один мільйон доларів у еквіваленті.

Чверть потреб електрики в енергосистемі Київської області наразі забезпечується зараз через альтернативні джерела живлення. Енергообладнання, яке прибуло як іноземна допомога Київщині, — мобільне. Генератори можна переміщувати на різні об'єкти для гострої потреби. Насамперед їх використовуватимуть для критичної інфраструктури та будинків, що на електроопаленні.