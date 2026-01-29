Супермаркети Деснянського району Києва переходять на цілодобовий режим

У Деснянському районі столиці окремі продуктові супермаркети змінять графік роботи на цілодобовий. З відповідним проханням до торговельних мереж звернулося Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, щоб підтримати жителів району та забезпечити безперебійний доступ до товарів першої необхідності.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, така ініціатива є критично важливою в умовах воєнного стану.

"Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати жителів столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", – підкреслив Тарас Висоцький.

Основні функції оновлених маркетів

Окрім продажу продуктів, цілодобові магазини частково виконуватимуть роль Пунктів незламності. Відвідувачі зможуть:

Придбати продукти харчування у будь-який час.

Зігрітися у приміщенні магазину.

Підзарядити мобільні пристрої.

Робота під час відключень світла

Супермаркети забезпечать стабільну роботу незалежно від стану енергомережі:

За наявності світла: робота у звичайному штатному режимі. У разі відключень: перехід на власні джерела електрогенерації (генератори).

Де шукати адреси? Точний перелік магазинів, які перейдуть на новий графік, та їхні адреси будуть оприлюднені найближчим часом на офіційному сайті Деснянської державної районної адміністрації.