Флеш попередив про нову тактику «Шахедів»

Російські окупанти змінили підхід до використання ударних БпЛА, намагаючись обійти українські системи виявлення. Про нову загрозу повідомив Сергій «Флеш» Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України.

Ключові особливості нової тактики

За словами експерта, ворог почав застосовувати дрони-камікадзе в режимі ручного керування на критично малих висотах.

Наднизька висота: БпЛА можуть рухатися на висоті всього кілька десятків метрів над землею.

Сліпі зони: Такий маневр дозволяє дронам залишатися непоміченими для системи «Віраж» та інших засобів радіолокаційного спостереження.

Використання рельєфу: Окупанти прокладають маршрути через русла річок, рівнини та низини, щоб максимально приховати рух апаратів.

Рекомендації для підрозділів ППО

Сергій Бескрестнов наголосив, що зупинити такі атаки можливо за умови посилення візуального контролю. Він закликав військові підрозділи до наступних дій:

Виставляти віддалені пости візуального та звукового спостереження. Готувати мобільні та стаціонарні групи прикриття, навіть якщо автоматизовані системи оповіщення мовчать. Приділяти особливу увагу низовинам та водним артеріям, які ворог використовує як «коридори».

«У нас є технологічні рішення і ми будемо діяти, але поки я прошу бути готовими зустрічати гостей групами прикриття», — зазначив Флеш.

Наразі українські фахівці вже працюють над впровадженням контрзаходів, щоб нейтралізувати цю оновлену загрозу з боку РФ.