Роман про війну в Україні став книжкою року в Польщі

Роман «Null» відомого польського письменника Щепана Твардоха, присвячений темі російської агресії проти України, очолив рейтинг польських книжок 2025 року за версією читачів газети Gazeta Wyborcza. Твір про досвід людини на фронті обійшов дев’ять інших номінантів, серед яких були роботи провідних авторів Польщі.

Про що роман

У центрі сюжету — 43-річний польський історик із позивним «Кінь». На початку повномасштабного вторгнення він вирушає на український фронт. Автор акцентує увагу не на героїзмі, а на суворій реальності війни: бруді, холоді, постійних обстрілах та атаках безпілотників.

«Описані персонажі та події є вигаданими, адже вони мусять бути такими, щоб я міг описати цю війну якомога ближче до правди», — зазначав Твардох в анонсі видавництва Marginesy.

Досвід автора та контекст створення

За основу роману ліг особистий волонтерський досвід письменника, який неодноразово відвідував прифронтові території України. Попри це, Твардох наголошує:

Він не намагається говорити від імені українців.

Головний герой не є його альтер его.

Книжка є художнім осмисленням реальності, а не документалістикою.

Міжнародний успіх та переклади

Книжка, що вийшла у лютому 2025 року, вже встигла здобути міжнародне визнання:

Лютий 2025: реліз у польському видавництві Margines.

Квітень 2025: вихід німецькомовного перекладу (Rowohlt).

Листопад 2025: публікація словацькою (Absynt) та білоруською («Янушкевіч») мовами.

Номінації: твір також претендує на звання бестселера мережі Empik.

Щепан Твардох в Україні

Письменник добре відомий українському читачеві. Видавництво «Фабула» вже випустило його знакові романи «Морфій», «Король» та «Покора» у перекладах Остапа Українця та Наталії Данилюк.