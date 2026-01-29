Майбутні перемовини та пауза в обстрілах: чи наближається фінал війни

Цими вихідними увага всього світу буде прикута до недільних перемовин. Очікується, що відбудеться перший за останні роки прямий двосторонній контакт між Україною та Росією. На тлі підготовки до цієї зустрічі спостерігається певне затишшя, що дає підстави для стриманого оптимізму, проте ситуація залишається вкрай напруженою.

Зміна риторики та фактор США

Ще вчора президент Зеленський попереджав про підготовку ворогом нових масованих ударів, проте сьогодні з’явилися ознаки того, що Росія вирішила поставити обстріли на паузу. Експерти припускають, що це може бути результатом дипломатичного тиску з боку американської сторони. Існує ймовірність, що переговорний процес вийшов на фінальну стадію, а сторони намагаються створити відповідне тло для діалогу.

Головний камінь спотикання: території

Попри певні дипломатичні зрушення, ключовим питанням залишається територіальна цілісність. Позиція РФ залишається безкомпромісною — агресор вимагає повного виходу ЗСУ з території Донбасу. Україна на такі умови піти не може.

Через таку значну розбіжність у позиціях існує серйозний ризик: якщо недільна зустріч не принесе конкретних результатів, Росія може негайно відновити ракетний терор.

Що далі

Наступні кілька днів стануть вирішальними для розуміння того, чи є нинішнє затишшя реальним кроком до миру, чи це лише коротка технічна пауза перед черговою ескалацією. Суспільство очікує на офіційні коментарі за результатами недільної зустрічі.