Франція хоче, щоб запровадити особливо жорсткі санкції проти РФ

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії має містити особливо жорсткі заходи щодо суден "тіньового флоту" РФ.

"Неодноразові удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі свідчать про те, що Путін досі не готовий добросовісно розпочати переговори, які призведуть до припинення вогню та міцного миру. Саме тому ми продовжуємо нашу роботу над тим, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же потужним, як 18-й та 19-й, з особливо жорсткими заходами щодо тіньового флоту", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.



Він повідомив, що, зокрема, очікує, що у 20-й пакет санкцій проти РФ увійде "заборона на будь-які морські послуги, щоб запобігти переміщенню суден "тіньового флоту", повідомляє "Європейська правда".

Фото: detector.media.