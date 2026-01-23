Федоров почав перезавантаження Міноборони зі звільнень

Кабінет Міністрів звільнив 5 заступників міністра оборони. Зокрема звільнено: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколу Шевцова, Володимира Заверуху та Ганну Гвоздяр, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці", - зазначив Федоров.

Він подякував звільненим заступникам за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання, та зазначив, що частина з них продовжить працювати в команді Міноборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів.

Федоров також заявив, що найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які відповідатимуть за важливі напрями діяльності.

