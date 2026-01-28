Маск втрачає Європу: ЄС запустив власну супутникову мережу

Євросоюз запустив першу частину власної супутникової мережі вартістю 10,6 млрд євро, яка має стати альтернативою Starlink та зменшити залежність ЄС від США, повіломляє Bloomberg. Елементи мереж IRIS2 та Govsatcom почали працювати минулого тижня. Їх використовують урядовці та військові, а Україна також подала запит на доступ до системи. Єврокомісар з питань оборони та космосу зазначив: «Тепер усі країни-члени матимуть доступ до суверенного супутникового зв'язку. Військовий і урядовий. Безпечний і зашифрований. Побудований в Європі — експлуатується в Європі, під європейським контролем».

Мережа IRIS2 передбачає розгортання 290 супутників на різних орбітах, які обслуговуватимуть як приватних клієнтів, так і уряди. Підготовка до повної експлуатації планується завершити до 2030 року.

За словами єврокомісара, запуск мережі обумовлений геополітичними подіями та необхідністю прискорити роботу над стратегічними технологічними можливостями ЄС, у яких спостерігається висока залежність від США.

