Економіка

Валютний ринок штормить: євро перетнув позначку 50 грн, долар стрімко дорожчає

Станом на 8 січня в Україні спостерігається суттєве зростання курсу іноземних валют. На тлі загальної тенденції до девальвації гривні євро офіційно подолав психологічну межу, а готівковий долар впевнено наближається до нових максимумів.

Ситуація з європейською валютою

Курс євро продемонстрував стрімкий ріст. У касах банків середня вартість продажу європейської валюти вже сягнула 50,50 грн. Готівковий ринок реагує ще активніше: в обмінниках за один євро просять у середньому 50,65 грн. Навіть офіційний курс НБУ максимально наблизився до критичної позначки, зупинившись на рівні 49,92 грн.

Долар підбирається до 43,50 грн

Американська валюта також не відстає в темпах зростання. Середній курс продажу долара в банках піднявся до 43,15 грн, а на "чорному" ринку та в пунктах обміну валют показники вже коливаються в межах 43,30 – 43,50 грн за долар.

Поточні показники валютного ринку:

  • Долар (USD): Купівля в банках — 42,55 грн, продаж — 43,15 грн. Готівковий ринок — до 43,30-43,50 грн.

  • Євро (EUR): Купівля в банках — 49,78 грн, продаж — 50,50 грн. Готівковий ринок — 50,65 грн.

  • Офіційний курс НБУ: Долар — 42,71 грн, Євро — 49,92 грн.

Експерти зазначають, що таке зростання зумовлене підвищеним попитом на валюту на початку року та очікуваннями щодо подальшої інфляції.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

доларкурс валютєвро
