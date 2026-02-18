Долар дорожчає другий день поспіль

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 18 лютого, на 8,72 копійки — до 43,2577 грн/долар. Євро та злотий залишилися без змін - 51,16 та 12,14 відповідно.

Таким чином, гривня демонструє помірне ослаблення щодо долара США. Напередодні регулятор також знизив офіційний курс — на 6,85 копійки, встановивши його на рівні 43,1705 грн/долар.

В НБУ традиційно зазначають, що офіційний курс формується на основі ситуації на міжбанківському валютному ринку та відображає баланс попиту й пропозиції іноземної валюти.

