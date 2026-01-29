Мерц категорично відкинув можливість вступу України до ЄС у 2027 році

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить можливості для якнайшвидшого вступу України до Європейського Союзу, повідомляє NW. «Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо», — сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у Берліні.

Канцлер пояснив, що будь-яка країна, яка бажає стати членом ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, а процес інтеграції зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу членства, яка прокладе шлях до вступу, навіть якщо це довгостроковий процес. «Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний», — резюмував канцлер ФРН.

Як повідомляло раніше ForUa, прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що Будапешт не підтримає вступу України до ЄС протягом століття.