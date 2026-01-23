Угорщина у найближчі 100 років не пустить Україну до ЄС, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Будапешт не підтримає вступу України до ЄС протягом століття.

Орбан підтвердив свою непохитну позицію щодо розширення ЄС. Орбан підкреслив, що не бачить можливості для приєднання України до блоку в найближчому майбутньому, повідомляє Telex.



"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", - наголосив Орбан.



Окрім блокування євроінтеграції, угорський прем'єр звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. На думку Орбана, Київ зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимемось з цим", - додав Орбан.

Фото: скріншот.