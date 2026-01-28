Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП

Українці отримали можливість стати на військовий облік без особистого відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Новий цифровий сервіс дозволяє пройти процедуру дистанційно, уникаючи черг та необхідності проходження медичних оглядів на етапі первинної реєстрації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, нова функція у застосунку "Резерв+" суттєво спрощує життя призовникам та військовозобов’язаним, дозволяючи виконати вимоги закону буквально за кілька кліків.

Послуга доступна навіть для тих громадян, які перебувають за кордоном, що вирішує проблему легалізації статусу для українців поза межами держави. У Міноборони наголошують, що сервіс робить процес постановки на облік прозорим і зрозумілим, повністю усуваючи паперову тяганину.

Скористатися онлайн-постановкою на облік можуть кілька категорій громадян. Насамперед це стосується юнаків 2009 року народження, які мають стати на облік до 31 липня. Також послуга доступна для чоловіків віком від 25 до 59 років, які раніше ніколи не стояли на військовому обліку. Важливою умовою для успішної реєстрації є наявність біометричних документів — ID-картки або закордонного паспорта.

Водночас у міністерстві уточнили, що цифровий сервіс призначений лише для тих, хто стає на облік вперше. Громадяни, які раніше вже перебували на обліку, але були зняті з нього, а також жінки, наразі не можуть скористатися цією функцією в додатку. У таких випадках, як і раніше, необхідно з’явитися до ТЦК особисто.

Процедура через "Резерв+" передбачає авторизацію, вибір функції "Стати на облік" та автоматичне опрацювання запиту, після чого користувач отримує статус "Призовник" або "Військовозобов’язаний" безпосередньо у смартфоні.

Запровадження цієї функції дозволяє не лише зекономити час громадян, а й суттєво розвантажити працівників ТЦК від рутинної роботи. Цифровізація обліку підвищує швидкість надання послуг та якість державних реєстрів, забезпечуючи актуальність даних про мобілізаційний ресурс країни в режимі реального часу.