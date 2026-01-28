Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для біженців з України та змінив процедуру його оновлення

Уряд Молдови ухвалив рішення про продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 1 березня 2027 року. Як повідомляється на офіційному сайті уряду, ключовою зміною стала відмова від автоматичного подовження статусу.

Відтепер українцям, які вже мають цей захист, необхідно самостійно подати онлайн-заявку для його оновлення. Міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаіл-Нікітін підкреслила, що країна залишається солідарною з Україною та продовжує допомагати людям, які шукають притулку від незаконної війни, розпочатої Росією.

Новий порядок оновлення статусу впроваджено для точного обліку переміщених осіб. Оскільки у 2024 та 2025 роках захист продовжувався автоматично, значна кількість людей виїхала з Молдови, формально залишаючись у базах даних. Електронний механізм дозволить актуалізувати статистику, що сприятиме кращому управлінню державними ресурсами та посиленню безпеки. Подати онлайн-заявку на продовження захисту можна буде у період з 1 лютого до 30 квітня 2026 року.

Процедура передбачає автоматичне оновлення документів у системі без необхідності особистої присутності заявника. Перевірити актуальність статусу можна буде за допомогою QR-коду на зворотному боці посвідчення особи. Громадяни, які не подадуть заявку у встановлені терміни, втратять чинний захист, проте матимуть право оформити його знову за загальною процедурою.

Окреме рішення стосується підлітків, яким у період з березня 2023 року до січня 2026 року виповнилося 14 років. Ця категорія громадян повинна звернутися до Генеральної інспекції з питань міграції для здачі відбитків пальців. Загалом за час дії програми тимчасовий захист у Молдові отримали понад 87 тис. українців, серед яких близько 20 тис. дітей. Цей статус забезпечує право на легальне перебування, працевлаштування, освіту, а також доступ до соціальних і медичних послуг.

