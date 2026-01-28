﻿
Росія заявила про новий раунд переговорів зі США та Україною

Росія повідомила про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами та Україною 1 лютого. Інформацію підтвердив речник Кремля Дмітрій Пєсков. За його словами, як і минулого тижня, зустрічі відбудуться на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Пєсков заявив, що Владімір Путін щоденно дає вказівки російським представникам, які беруть участь у контактах із посланцями США та України. Водночас він наголосив, що публічне обговорення змісту перемовин, на його думку, може їм зашкодити, і уникнув розкриття деталей.

Після першого раунду сторони характеризували переговори як конструктивні та продуктивні. Представники Вашингтона, Києва та Москви підтверджували, що ключовою темою дискусій є територіальні питання.

Російська сторона наполягає на визнанні свого контролю над Донбасом, Кримом і частинами Херсонської та Запорізької областей. Україна відкидає такі вимоги та не погоджується на територіальні поступки.

