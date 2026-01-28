У Києві літня жінка померла не від холоду: поліція назвала причину

Поліція Києва спростувала поширену в соцмережах та окремих медіа інформацію про нібито загибель літньої жінки від переохолодження у квартирі на столичному Подолі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Правоохоронці зазначили, що подія сталася близько двох тижнів тому. Тоді до них звернувся місцевий мешканець із повідомленням про підтоплення квартири сусідкою зверху.

Під час аварійного відкриття дверей поліціянти виявили у помешканні 88-річну жінку без ознак життя. У поліції підкреслили, що квартира була сухою, за винятком невеликої ділянки на кухні, де виникла проблема через порушення герметичности системи водовідведення.

Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу. За її висновком, смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця, а не через переохолодження.

Раніше в мережі поширили інформацію, що в Києві від холоду внаслідок російських ударів померла Євгенія Безфамільна — жінка, що пережила Голокост.

Про смерть Безфамільної від холоду вперше написало російське видання «Новая Газета Европа». Згодом його цитували ізраїльські медіа.

За даними журналістів, 13 січня сусідка Безфамільної звернулася до синагоги, куди жінка регулярно ходила, щоб дізнатися, коли її востаннє бачили. Напередодні вночі в будинку на Подолі, у якому вона жила, прорвало труби, і його почало затоплювати.

Сантехніки, які приїхали на виклик та перекрили воду, з’ясували, що труби прорвало на четвертому поверсі — у помешканні Безфамільної. Коли поліція відчинила двері, жінку виявили мертвою у квартирі, що «перетворилася на велику ковзанку».