Рада ЄС у закордонних справах розгляне гарантії безпеки для України

Рада ЄС у закордонних справах, що відбудеться 28 січня у Брюсселі, зосередиться на ситуації довкола України — від подій на полі бою до стану енергетичного сектору, гарантій безпеки, санкцій проти Росії, діяльності її «тіньового флоту» та притягнення російського керівництва до відповідальності за війну.

Про це повідомили кілька дипломатів і посадовець ЄС, обізнані з планами засідання, повідомляє ЄП.

За словами співрозмовників видання, питання агресивної війни Росії проти України стане першим у порядку денному. До участи в засіданні долучиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який поінформує європейських колег про ситуацію на фронті та в українській енергетиці.

Міністри також мають намір обговорити підготовку гарантій безпеки для України в частині, що стосується держав ЄС, які входять до так званої «коаліції рішучих».

Окрему увагу планують приділити питанню відповідальности Росії за злочини, вчинені під час війни проти України.

Ще одним блоком дискусій стануть санкції проти РФ. Зокрема, міністри можуть розширити перелік суден, що входять до російського «тіньового флоту», не чекаючи завершення роботи над 20-м пакетом санкцій Євросоюзу.