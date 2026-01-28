Зеленський заявив про справедливу відповідь Росії за удари по житлових районах

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення наради, присвяченої наслідкам чергових російських обстрілів та ходу відновлювальних робіт.

Керівник держави нагадав, що внаслідок влучання російського дрона в житловий будинок у Білогородці загинули двоє людей. У Київській області, за його словами, зберігаються значні відключення споживачів від електропостачання.

Окрему увагу під час наради приділили ситуації в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків удару російської реактивної системи залпового вогню по місту. Зеленський наголосив, що обстріл припав на житловий район, де немає військових об’єктів, і заявив про намір України «справедливо відповідати» Росії на подібні атаки.

Також, за словами президента, залучено необхідні сили для відновлення після ударів по об’єктах енергетики на Дніпропетровщині — у Синельниківському та Кам’янському районах, а також у Кривому Розі. Станом на ранок у Кривому Розі без опалення залишалися 243 будинки.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі російські війська атакували Україну 146 безпілотниками та балістичною ракетою. Зафіксовано влучання ракети і 36 ударних дронів у 22 локаціях.

Російські війська регулярно застосовують проти українських регіонів різні види озброєння — ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Російське керівництво заперечує, що його армія здійснює цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі під час повномасштабної війни. Водночас українська влада та міжнародні організації розцінюють такі атаки як воєнні злочини Росії та наголошують на їх навмисному характері.