США ставлять Україні жорстку умову для надання гарантій безпеки

Сполучені Штати передали Україні, що підписання мирної угоди з Росією є необхідною умовою для отримання американських гарантій безпеки. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з ходом внутрішніх дискусій.

Ключові моменти переговорів

Питання безпекових гарантій з боку США є фундаментом для Києва у будь-якому плані завершення чотирирічного повномасштабного вторгнення. На минулих вихідних в Абу-Дабі відбулися переговори між посланцями України та РФ за посередництва США, де, за словами американських чиновників, було досягнуто певного прогресу.

Суперечливі сигнали щодо територій

The Financial Times: Видання повідомляє, що адміністрація Трампа сигналізувала про залежність гарантій від згоди Києва на мирну угоду, яка може передбачати поступку Донбасом на користь Росії.

Reuters: Джерело агентства спростовує тиск щодо територій, зазначаючи, що Вашингтон не диктує зміст угоди, а твердження про примус до територіальних поступок є такими, що вводять в оману.

Українська сторона: Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості територіальної цілісності. Водночас деякі українські посадовці висловлюють занепокоєння через нерішучість США у фіналізації документа.

"Документ про гарантії безпеки готовий на 100%, і Київ чекає на час та місце для його підписання", — заявив Володимир Зеленський у неділю.

Наступні кроки

Черговий раунд переговорів між представниками України та Росії запланований на цю неділю в Абу-Дабі. Очікується, що в них знову візьмуть участь американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які минулого тижня висловили оптимізм щодо швидкого досягнення домовленостей.

Зі свого боку, Кремль продовжує наполягати, що територіальне питання залишається "фундаментальним" для будь-якої угоди.