В України закінчуються міжнародні гроші

Україна готова до потенційних затримок щодо отримання міжнародного фінансування.

"Я наголосила на тому, що уряд і парламент готувались до затримок фінансування, тому на 1 квартал 2026 ми маємо достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат, які гарантує держава. Але ми мусимо якомога швидше затвердити програму співпраці на засіданні ради директорів МВФ, щоб відкрити шлях до отримання бюджетного фінансування ЄС і МВФ", - повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.



До нової програми від МВФ "прив'язане" інше фінансування партнерів. Однак, аби отримати цю програму, Україні необхідно виконати попередні вимоги фонду, серед яких скасування пільги на безподаткове ввезення посилок з-за кордону, ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а також внесення у Раду законопроєкту про запровадження ПДВ для ФОПів.

"Найбільш проблемними для голосування в Раді залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів. Ми навели аргументи за послаблення цих вимог (це можливо ДО затвердження програми співпраці радою директорів) - зокрема, що відсутність світла, опалення і постійні обстріли не сприяють веденню бізнесу", – додала Підласа.

Фото: antikor.com.ua.