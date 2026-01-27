﻿
Війна

Лиманський напрямок: Сили оборони України відновили позицію і взяли в полон двох росіян

Спецпризначенці 10-го окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР" Державної прикордонної служби і 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України відновили втрачену позицію на Лиманському напрямку і взяли в полон двох російських військових. Про це повідомила ДПСУ та оприлюднила відео бойової роботи.

"На Лиманському напрямку спецпризначенці "ДОЗОР" Держприкордонслужби та 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха провели спільну ударно-пошукову операцію на позиції ворога. В результаті стрілецького бою відновлено втрачену позицію та взято в полон двох військовослужбовців ЗС РФ", - ідеться у повідомленні.

Під час фільтраційних заходів встановлені спеціальності полонених. Компетентним органам передали російського снайпера та зв’язківця.

Зазначається, що операція проводиться у чіткій взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Фото 24 ОМБр імені короля Данила

 Автор: Сергій Ваха

