Зеленський повідомив про роботу над проєктом повоєнної відбудови України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні урядовці з командою Офісу Президента працювали над проєктом повоєнної відбудови України, до якої будуть залучені партнери. Про це він зазначив у вечірньому відеозверненні.

«Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну», - додав Президент.

Зеленський наголосив, що ні в кого у світі не повинно залишатися сумнівів, що це за війна, хто її почав і чому вона досі триває.

«Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути», - заявив він.

Президент також повідомив про розмовиз прем’єром Великої Британії, прем’єром Норвегії і канцлером Австрії.

«Сьогодні активний день дипломатичної роботи. Щойно я говорив із Кіром Стармером, Прем’єром Британії. Сьогодні ж були в мене розмови з Прем’єром Норвегії та канцлером Австрії. Я хочу подякувати за підтримку», - сказав Зеленський.

Як повідомляв ForUA, Сполучені Штати та Україна готуються до підписання масштабної угоди про післявоєнну відбудову України обсягом близько $800 млрд, а також стосовно гарантій безпеки з боку США.

Фото: ОП