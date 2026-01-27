На тлі тривожної статистики в Польщі створили Інститут суїцидології

Кількість самогубств серед польських дітей і підлітків зростає. За даними Головного управління Національної поліції, минулого року 161 людина віком до 19 років покінчила життя самогубством, інформує Польське радіо.

На тлі цих показників у Польщі створили Інститут суїцидології. Як повідомила віцепрезидентка товариства, на базі якого засновано установу, докторка Гальшка Вітковська, це перший подібний заклад у країні.

За її словами, одним із ключових напрямів роботи стане наукова діяльність, покликана надати практичні підстави для профілактики. Окрему увагу приділятимуть дослідженню інтернет-простору, який стрімко розвивається і містить значну частину чинників, що можуть впливати на рішення про самогубство. Зокрема, підлітки можуть отримувати суїцидальний контент навіть без цілеспрямованого пошуку.

Інститут суїцидології задуманий як міждисциплінарний центр, що поєднуватиме наукові дослідження, освітню діяльність та практичні профілактичні заходи.