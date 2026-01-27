Україна відповіла Сальвіні на слова про «поразку і розгром»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні, який закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше підписати мирну угоду, обираючи «між поразкою і розгромом». Про позицію Києва повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

25 січня Сальвіні заявив, що Зеленський «після всіх грошей, зусиль і допомоги» нібито «все ще має нахабство скаржитися», і закликав його якнайшвидше укласти мир.

У відповідь Тихий наголосив, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, та звернувся до спільних сторінок історії України й Італії. Він нагадав про битву під Монте-Кассіно під час Другої світової війни, де тисячі українців воювали за свободу Італії.

За словами речника, тоді союзники не обирали «між поразкою і розгромом», навіть коли перемога здавалася далекою, адже на кону була свобода Європи. Тихий підкреслив, що Україна вдячна Італії та італійцям за підтримку і за розуміння того, що саме в Україні вирішується майбутнє європейського миру.

Водночас він порадив Сальвіні, якщо той дійсно прагне мирної угоди, звертатися не до президента України, а до Владіміра Путіна, який розпочав війну.

Це не перша резонансна заява італійського політика щодо України. Раніше він ставив під сумнів подальшу допомогу Києву, заявляючи, що вона може «підживлювати корупцію», що викликало заперечення з боку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Також восени Сальвіні довелося пояснювати рукостискання з послом Росії під час заходу в посольстві Китаю в Римі.