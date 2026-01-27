﻿
Свiт

Україна відповіла Сальвіні на слова про «поразку і розгром»

Україна відповіла Сальвіні на слова про «поразку і розгром»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні, який закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше підписати мирну угоду, обираючи «між поразкою і розгромом». Про позицію Києва повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

25 січня Сальвіні заявив, що Зеленський «після всіх грошей, зусиль і допомоги» нібито «все ще має нахабство скаржитися», і закликав його якнайшвидше укласти мир.

У відповідь Тихий наголосив, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, та звернувся до спільних сторінок історії України й Італії. Він нагадав про битву під Монте-Кассіно під час Другої світової війни, де тисячі українців воювали за свободу Італії.

За словами речника, тоді союзники не обирали «між поразкою і розгромом», навіть коли перемога здавалася далекою, адже на кону була свобода Європи. Тихий підкреслив, що Україна вдячна Італії та італійцям за підтримку і за розуміння того, що саме в Україні вирішується майбутнє європейського миру.

Водночас він порадив Сальвіні, якщо той дійсно прагне мирної угоди, звертатися не до президента України, а до Владіміра Путіна, який розпочав війну.

Це не перша резонансна заява італійського політика щодо України. Раніше він ставив під сумнів подальшу допомогу Києву, заявляючи, що вона може «підживлювати корупцію», що викликало заперечення з боку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Також восени Сальвіні довелося пояснювати рукостискання з послом Росії під час заходу в посольстві Китаю в Римі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСІталіяМаттео Сальвіні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мешканців Львівщини попередили про забруднене повітря після атаки РФ
Війна 27.01.2026 12:53:29
Мешканців Львівщини попередили про забруднене повітря після атаки РФ
Читати
У Києві мати катувала 9-річного сина
Столиця 27.01.2026 12:34:50
У Києві мати катувала 9-річного сина
Читати
Стало відомо, хто представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх
Спорт 27.01.2026 12:12:14
Стало відомо, хто представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх
Читати

Популярнi статтi