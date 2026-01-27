Франція продовжує передачу Mirage 2000 Україні

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр підтвердив, що програма передачі українській стороні винищувачів Mirage 2000 не зупиняється. Водночас він утримався від уточнень щодо кількости літаків, які вже передано.

В ексклюзивному коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» дипломат зазначив, що паралельно триває і навчання українських пілотів.

Так само посол не став розкривати інформацію про обсяги переданих систем протиповітряної оборони та ракет SCALP, пояснивши це небажанням надавати чутливі дані противнику.

Коментуючи повідомлення у ЗМІ про можливий дефіцит ракет SCALP, Весьєр визнав, що значних запасів цих боєприпасів немає, а їхнє виробництво потребує тривалого часу. Водночас він запевнив, що Франція докладає максимум зусиль.

За словами дипломата, Париж прагне надавати суттєву військову підтримку, орієнтуючись на актуальні запити Збройних сил України та діючи у тісній координації з ними.

Франція зацікавлена бачити Україну сильною у військовому сенсі, адже це посилює її позиції не лише на полі бою, а й у можливих переговорах, наголосив посол.