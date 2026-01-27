У Києві мати катувала 9-річного сина

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 36-річній мешканці Києва, яка систематично катувала та вчиняла домашнє насильство щодо свого 9-річного сина.

Киянка упродовж року з 2024 по 2025 рік, до моменту вилучення дитини з небезпечного середовища, систематично закривала малолітнього сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті квартири. Також жінка зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи можливості рухатись, повідомляє Київська міська прокуратура.



Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини.



Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті.



Катування дитини продовжувалось поки мати, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі.



На даний час хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.



Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України - катування, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на заподіяння морального страждання та сильного фізичного болю своєму малолітньому сину, та за ст.126-1 КК України - умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо свого малолітнього сина що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи.



Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі.

Фото: Київська міська прокуратура.