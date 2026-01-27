﻿
Війна

Броди накрило їдким димом після російського удару

Армія окупантів вранці 27 січня завдала удару по інфраструктурі Львівської області.

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби", - повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.

"Внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів", – повідомила Бродівська міська рада. 

Мешканцям рекомендували зачинити щільно вікна і не виходити без потреби на вулицю. 

"Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи", – говориться у повідомленні. 

Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково.

Навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Фото: скріншот.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Львівська областьвійнаобстрілокупанти
Популярнi статтi