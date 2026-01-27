Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

На його думку, за найгіршим сценарієм можливої атаки РФ на НАТО однією з головних проблем стане логістика, повідомляє Times.



За словами генерала, йдеться про те, що десятки тисяч солдатів союзників потрібно переправити на передову в той час, як головні автомобільні та залізничні маршрути можуть виявлятися пошкодженими внаслідок російських саботажів, кібератак і, можливо, ракетних ударів великої дальності.



Потенційною проблемою може виявитися величезна кількість поранених, яка переповнить лікарні Німеччини в масштабах, що відповідають "найпохмурішим дням" пандемії коронавірусу.



Бундесвер має п'ять власних лікарень з місткістю у 1800 ліжок, які швидко будуть перевантажені. Саме тому Командування підтримки збройних сил Німеччини та федеральне міністерство охорони здоров'я розділили мережу цивільних лікарень на чотири секції, які можна зарезервувати для поранених у кризовій ситуації.

"У той час, як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість отримання тисячі поранених на день. Чим уважніше на це дивишся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити", - сказав він.



За його словами, найбільш вразливою частиною оборони Німеччини за потенційного російського нападу буде логістика.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші", – додає Функе.

Командування Функе, яке було створено в результаті масштабної реорганізації німецьких збройних сил минулого року, зараз розробляє сучасну версію складної системи часів Холодної війни для реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та особового складу в колосальних масштабах.



Генерал ініціював резервні угоди з національним залізничним оператором Deutsche Bahn, згідно з якими він має постачати потяги для перевезення військової техніки за три дні після повідомлення.



Ще однією складністю є німецька правова система, розповідає Функе. Певні військові заходи можуть бути задіяні лише за умови, що дві третини депутатів проголосують за оголошення стану напруженості або стану національної оборони, що є далеко не простим для парламенту, де понад третину місць займають радикальні ліві та дружні до Росії ультраправі.



Країні може знадобитися надто багато часу, щоб вийти з мирного режиму в умовах швидкоплинної кризи. Генерал Бундесверу додав, що жорсткий поділ між миром і війною є застарілою спадщиною XX століття, з часів, коли гібридна війна не досягла того рівня, що спостерігається сьогодні.

Фото: ТСН.