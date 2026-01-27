США вимагають від України здати Донбас

США готові надати гарантії безпеки України, однак, спочатку наполягає на підписанні мирного договору, який має під собою здачу Донбасу, повідомляє Politico.

Цю умову як основну підкреслив держсекретар Марко Рубіо для європейців. Україні про цю умову повідомили під час переговорів минулого тижня. США стверджують, що в разі підтвердження цієї умови Трамп надасть сильні гарантії Україні. Разом з тим, США хочуть швидкого підписання всього пакету документів.

FT підтверджує цю інформацію та додає, що в разі виконання цієї вимоги, США готові будуть надати більше зброї для післявоєнного посилення ЗСУ. Тим не менше, такий підхід залишає відкритим питання, чи візьмуть на себе Штати взагалі якісь зобовʼязання в кінці-кінців.

Офіційний Білий дім ці тези заперечує.