Війна

У Німеччини закінчилися Patriot для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині не має можливості передавати Україні додаткові Patriot.

Пісторіус закликав союзників підтримати українську протиповітряну оборону, адже Німеччина має мало можливостей для цього. Він наголосив, що Німеччина вже зробила непропорційно великий внесок, віддавши Україні понад третину власних систем Patriot, повідомляє Die Zeit.

"Більше нічого не можна зробити, тому що ми самі чекаємо на заміну", - сказав він.

Пісторіус визнав, що кількість поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів IRIS-T є недостатньою.

Німеччина залишається єдиною державою, яка може постачати ці системи Києву, і робить це у певному сенсі на постійній основі. Незважаючи на суттєве зростання інтенсивності російських атак, попередніх поставок все одно не вистачає.

Пісторіус звернувся до партнерів по НАТО та ЄС, з огляду на критичну потребу Києва у боєприпасах та техніці. Він наголосив, що наразі завданням для всіх союзників є спільна перевірка власних складів, особливо тими державами, які ще можуть мати вільні потужності для посилення українського щита.

Фото: Mark Holloway.

 Автор: Галина Роюк

