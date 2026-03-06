Чемпіонат світу-2026 з біатлону: Олександра Меркушина завоювала золото серед юніорок

У німецькому Арбері триває юніорський чемпіонат світу з біатлону. У гонці з масовим стартом-60 перемогу здобула Олександра Меркушина, повідомляє НОК України та олімпійська команда.

Зазначається, що для українки це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше вона здобула срібло в індивідуальній гонці.

Українська біатлоністка почала лідирувати після другої стрільби і фінішувала першою, випередивши найближчу переслідувачку з Латвії на 19,9 секунди. Загалом Олександра припустилася трьох хиб, проте стала найкращою за швидкострільністю та показала третій хід по дистанції.

Для Олександри це вже третя поспіль нагорода саме у масстарті-60 на юніорських ЧС: після золота у 2024-му та бронзи у 2025-му вона знову піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

Ця перемога стала шостою медаллю в кар’єрі Олександри на світових юніорських першостях (2 золота, 1 срібло, 3 бронзи) та четвертою для збірної України на поточному чемпіонаті (1 золото, 2 срібла, 1 бронза) .

Наразі наша команда посідає четверте місце у загальнокомандному медальному заліку.

Юніорський чемпіонат продовжуватиметься до 8 березня.