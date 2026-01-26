﻿
Полiтика

Стефанчук повідомив, що українських парламентаріїв обрали на керівні посади в ПАРЄ

Українських парламентаріїв обрали на керівні посади в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережі Facebook. 

За його даними, віцепрезиденткою ПАРЄ стала Марія Мезенцева-Федоренко, Комітет з виборів суддів ЄСПЛ очолив Сергій Власенко, заступницею голови Комітету з соціальних питань стала Юлія Овчинникова, заступницею голови Комітету з питань Нового демократичного пакту стала Єлизавета Ясько.

"Щиро вітаю українських колег із обранням на відповідальні посади в Парламентській асамблеї Ради Європи — це вагомий результат системної й ефективної міжпарламентської роботи Верховної Ради України", — повідомив Стефанчук.

Спікер зазначив, що йдеться не лише про персональне визнання професіоналізму, а й посилення ролі України в європейських інституціях.

"Українські парламентарії сьогодні формують порядок денний, відстоюють принципи верховенства права, прав людини та справедливості — і роблять це результативно", — йдеться у дописі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПАРЄРуслан Стефанчукукраїнські парламентарі
