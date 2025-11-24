﻿
Полiтика

Стефанчук окреслив червоні лінії, які ніхто на переговорах не має права перетнути

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи під час відкриття парламентського саміту «Кримської платформи», який проходить 24 листопада у Швеції, заявив, що Київ готовий до «змістовних переговорів» щодо закінчення війни з Росією, зокрема на рівні голів держав.

Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні «червоні лінії», які «ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально».

«Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників. Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи», – наголосив спікер.

Усі перелічені ним «червоні лінії», за даними ЗМІ, значилися у мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами як основа для мирних переговорів для припинення війни РФ в Україні.

За підсумками зустрічей у Женеві в Білому домі й Офісі президента України заявили, що на переговорах американської й української делегацій рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована». Які саме правки внесли – не повідомляють.

З певними поправками, також поки що на неофіційному рівні, виступили і європейські союзники України.

Цього тижня, за даними західних ЗМІ, можливий візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона – для обговорення планів мирного врегулювання із президентом США Дональдом Трампом.

 Автор: Богдан Моримух

