Стефанчук окреслив червоні лінії, які ніхто на переговорах не має права перетнути

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи під час відкриття парламентського саміту «Кримської платформи», який проходить 24 листопада у Швеції, заявив, що Київ готовий до «змістовних переговорів» щодо закінчення війни з Росією, зокрема на рівні голів держав.

Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні «червоні лінії», які «ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально».

«Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників. Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи», – наголосив спікер.

Усі перелічені ним «червоні лінії», за даними ЗМІ, значилися у мирному плані з 28 пунктів, запропонованому днями Сполученими Штатами як основа для мирних переговорів для припинення війни РФ в Україні.

За підсумками зустрічей у Женеві в Білому домі й Офісі президента України заявили, що на переговорах американської й української делегацій рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована». Які саме правки внесли – не повідомляють.

З певними поправками, також поки що на неофіційному рівні, виступили і європейські союзники України.

Цього тижня, за даними західних ЗМІ, можливий візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона – для обговорення планів мирного врегулювання із президентом США Дональдом Трампом.