Україна передала партнерам дані про тіньову поштово-логістичну мережу РФ

Україна надала міжнародним партнерам інформацію щодо учасників поштово-логістичної мережі, через яку до Росії потрапляють товари, що перебувають під санкціями Євросоюзу. За даними, щонайменше 10 російських поштових сервісів співпрацюють із операторами Німеччини, Франції та інших країн.

Про це у Facebook повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, Київ надав інформацію партнерам ще два тижні тому, сподіваючись, що розслідування німецького видання Bild прискорить їхню реакцію. Власюк також зазначив, що Україна готує власні санкційні «рішення».

25 січня журналісти Bild опублікували розслідування, в якому йдеться про підпільну мережу доставки до РФ. Використовуючи GPS-маячки, вони відстежили сотні тонн посилок, що надходять до Росії через компанії, пов’язані з колишніми співробітниками «Почта России» у Німеччині.

За даними видання, важливу роль у схемі відіграє логістична компанія, зареєстрована наприкінці 2022 року, формально з поштовою скринькою в Кельні. Посилки спершу надходять на склад поблизу аеропорту Берлін-Бранденбург, а потім прямують через Польщу та Білорусь до РФ.

Журналісти з’ясували, що компанію керує Дмитро В., колишній директор дочірньої компанії RusPost GmbH у Берліні, яка була створена у 2014 році за дорученням «Почта России». Хоча після початку повномасштабної війни він залишив посаду, автомобіль Дмитра В. регулярно зафіксували біля складу з посилками.

У компанії у відповідь заявили, що механізми контролю побудовані так, що порушення санкцій ЄС практично неможливе, але не виключили можливості «хибних заявок».