Зрадник передавав РФ дані про систему ППО та аеродроми української армії

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Миколаївщині ще одного російського інформатора. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, завербований ворогом.

Як повідомляє СБУ, інформатор передавав до РФ дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ. Зокрема, під час повітряної тривоги він фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням та передавав інформацію про напрямки вильоту авіації ЗСУ і бойові позиції підрозділів ППО.

Російські спецслужби планували за допомогою цих даних завдати ударів по аеродромах «в обхід» радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп.

СБУ затримала інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з окупантами та провела комплекс заходів для забезпечення безпеки українських військ. Встановлено, що він потрапив у поле зору російських спецслужб через публікацію прокремлівських коментарів у Телеграм-каналах. Під час обшуків вилучено смартфон із доказами співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про розміщення та переміщення ЗСУ під час воєнного стану;

ч. 1 ст. 361-2 — несанкціоноване поширення інформації з обмеженим доступом.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину.