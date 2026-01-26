Двоє агентів ГРУ отримали по 15 років за підготовку теракту в Києві

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам російської воєнної розвідки, яких затримали у вересні 2024 року в Запоріжжі.

Слідство встановило, що зловмисники готували підрив у багатолюдному місці в Києві, аби спровокувати паніку серед мешканців столиці. За вказівкою куратора з РФ вони придбали складові для виготовлення детонатора до саморобного вибухового пристрою. Надалі цей механізм мали поєднати з вибухівкою, захованою у схроні.

Завдання російського ГРУ виконували 20-річна жителька Запоріжжя та її 26-річний співмешканець. Після вербування вони також підпалили кілька автомобілів Сил оборони України.

Контррозвідка СБУ затримала агентів на етапі виконання так званого тестового завдання, зірвавши підготовку диверсії. Під час обшуків у них вилучили компоненти до детонуючого механізму та інші докази співпраці з російською стороною.

Суд визнав обох винними у державній зраді та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за відповідними статтями Кримінального кодексу України.