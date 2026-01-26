﻿
Надзвичайні події

Двоє агентів ГРУ отримали по 15 років за підготовку теракту в Києві

Двоє агентів ГРУ отримали по 15 років за підготовку теракту в Києві

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам російської воєнної розвідки, яких затримали у вересні 2024 року в Запоріжжі.

Слідство встановило, що зловмисники готували підрив у багатолюдному місці в Києві, аби спровокувати паніку серед мешканців столиці. За вказівкою куратора з РФ вони придбали складові для виготовлення детонатора до саморобного вибухового пристрою. Надалі цей механізм мали поєднати з вибухівкою, захованою у схроні.

Завдання російського ГРУ виконували 20-річна жителька Запоріжжя та її 26-річний співмешканець. Після вербування вони також підпалили кілька автомобілів Сил оборони України.

Контррозвідка СБУ затримала агентів на етапі виконання так званого тестового завдання, зірвавши підготовку диверсії. Під час обшуків у них вилучили компоненти до детонуючого механізму та інші докази співпраці з російською стороною.

Суд визнав обох винними у державній зраді та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУсудзрадаГРУагентизрадникиагенти ГРУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Одесі викрили масштабну схему для ухилянтів: медики заробляли тисячі доларів на фіктивних діагнозах
Суспiльство 26.01.2026 13:52:01
В Одесі викрили масштабну схему для ухилянтів: медики заробляли тисячі доларів на фіктивних діагнозах
Читати
Європейці фінансують війну проти самих себе: Скотт Бессент розкритикував торговельну угоду ЄС та Індії
Свiт 26.01.2026 13:32:35
Європейці фінансують війну проти самих себе: Скотт Бессент розкритикував торговельну угоду ЄС та Індії
Читати
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open 2026
Спорт 26.01.2026 13:13:34
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open 2026
Читати

Популярнi статтi